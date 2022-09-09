В «Наполи» заявили, что «Рубин» требовал за трансфер Кварацхелии 30 миллионов евро

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился подробностями трансфера экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По словам функционера, изначально казанский клуб требовал за переход грузинского футболиста 30 миллионов евро.

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда мы были в самой середине карантина. Ему было 19 лет, но он уже хорошо держался на ногах. Видео смотрел еще и Гаттузо, он нам сразу понравился. Помню, мы звонили Каладзе узнать подробнее о нем. Он выступал за «Локомотив», что неудивительно, но в «Рубине» дела у него шли получше. С нас просили 30 миллионов евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. Мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

Он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское «Динамо», мы отправились туда с контрактом. Мы договорились на 10 миллионов евро», — цитирует Джунтоли итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, в это трансферное окно Хвича перешел в «Наполи». Ранее в своем дебютном матче за итальянский клуб в Лиге Чемпионов против «Ливерпуля» (4:1) Кварацхелия отметился голевой передачей.