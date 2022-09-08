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Спорт
8 сентября 2022  10:00

Хвича Кварацхелия помог «Наполи» разгромить «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов

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Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе итальянского «Наполи», принял участие в разгроме «Ливерпуля» (4:1) в матче первого тура группы А Лиги Чемпионов.

В игре против вице-чемпиона Англии грузинский футболист отметился голевой передачей на 43 минуте матча, а также принял непосредственное участие еще в двух забитых мячах.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 6 (4+2) результативных баллов в 6 матчах за «Наполи». Трансферная стоимость грузина оценивается в 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что в группе А, помимо «Наполи» и «Ливерпуля», принимают участие также голландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».

#футбол #фк рубин #Хвича Кварацхелия #лига чемпионов
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