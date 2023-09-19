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Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 18:40

В Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения продолжаются бои

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По всей линии соприкосновения продолжаются бои, сообщает Минобороны Нагорного Карабаха.

По их информации, вооруженные силы Азербайджана используют артиллерийские снаряды и ракеты, боевую авиацию, а также ударные беспилотники.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. В результате обострения конфликта в Карабахе погибли 2 человека, еще 26 получили ранения.

#нагорный карабах
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