news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 апреля 2026 12:48

В Нацмузее РТ обсудили создание выставки, посвященной истории татарской журналистики

Читайте нас в
Телеграм

Результатом сотрудничества АО «Татмедиа» и Национального музея РТ может стать выставка, посвященная истории татарской журналистики. Возможность создания такой экспозиции стороны обсудили сегодня на подписании партнерского соглашения.

«Глобально нас интересует к следующему году или к следующему Дню печати сделать экспозицию, связанную с журналистикой», – сказал на встрече генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Как отметил гендиректор медиакомпании, сегодня журналистам не хватает визуализации истории татарской журналистики. Выставка могла бы охватить период от губернских новостей вплоть до XXI века, ИИ и современных медиа.

Гендиректор Нацмузея РТ Айрат Файзрахманов поддержал идею журналистской экспозиции, отметив, что к следующему году музей совместно с АО «Татмедиа» может подготовить серьезную экспозицию, «которую посетил бы каждый казанец и журналист».

«Мы деформируем экспозиционный план на следующий год и можем оперативно встроить такую экспозицию», – сказал Файзрахманов.

#Национальный музей РТ #ао татмедиа
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров