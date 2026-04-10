В Нацмузее РТ обсудили создание выставки, посвященной истории татарской журналистики

Результатом сотрудничества АО «Татмедиа» и Национального музея РТ может стать выставка, посвященная истории татарской журналистики. Возможность создания такой экспозиции стороны обсудили сегодня на подписании партнерского соглашения.

«Глобально нас интересует к следующему году или к следующему Дню печати сделать экспозицию, связанную с журналистикой», – сказал на встрече генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Как отметил гендиректор медиакомпании, сегодня журналистам не хватает визуализации истории татарской журналистики. Выставка могла бы охватить период от губернских новостей вплоть до XXI века, ИИ и современных медиа.

Гендиректор Нацмузея РТ Айрат Файзрахманов поддержал идею журналистской экспозиции, отметив, что к следующему году музей совместно с АО «Татмедиа» может подготовить серьезную экспозицию, «которую посетил бы каждый казанец и журналист».

«Мы деформируем экспозиционный план на следующий год и можем оперативно встроить такую экспозицию», – сказал Файзрахманов.