«Татмедиа» стало информационным партнером Национального музея РТ
АО «Татмедиа» стало информационным партнером Национального музея РТ. Сегодня стороны подписали соответствующее соглашение.
Соглашение документально закрепляет партнерское сотрудничество двух организаций для обеспечения эффективной популяризации культурного и исторического наследия на информационных ресурсах АО «Татмедиа».
В рамках соглашения журналисты «Татмедиа» получат право осуществлять фото- и видеосъемку в фондах музея, предоставлять электронные копии музейных предметов, проводить совместные мероприятия на территории Национального музея РТ, а на ресурсах «Татмедиа» будут размещаться материалы музея.