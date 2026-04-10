Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

АО «Татмедиа» стало информационным партнером Национального музея РТ. Сегодня стороны подписали соответствующее соглашение.

Соглашение документально закрепляет партнерское сотрудничество двух организаций для обеспечения эффективной популяризации культурного и исторического наследия на информационных ресурсах АО «Татмедиа».

В рамках соглашения журналисты «Татмедиа» получат право осуществлять фото- и видеосъемку в фондах музея, предоставлять электронные копии музейных предметов, проводить совместные мероприятия на территории Национального музея РТ, а на ресурсах «Татмедиа» будут размещаться материалы музея.