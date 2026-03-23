В Национальном музее РТ откроется выставка, посвященная озеру Кабан
Завтра, 24 марта, в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан», посвященная одному из главных исторических и природных символов Казани.
На выставке представят историю озера Кабан начиная с домонгольского времени, включая века с XVII по XIX, все XX столетие, а также период благоустройства озера с 2018 года. Посетители увидят фотографии, картины и различные инсталляции, связанные с Кабаном.
Выставка откроется в 15 часов, вход свободный.
Недавно в Институте развития городов РТ объявили о старте благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Работы охватят участок от улицы Назарбаева до памятника Марджани, они должны завершится в 2027 году.