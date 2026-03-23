news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 23 марта 2026 21:10

В Национальном музее РТ откроется выставка, посвященная озеру Кабан

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 24 марта, в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан», посвященная одному из главных исторических и природных символов Казани.

На выставке представят историю озера Кабан начиная с домонгольского времени, включая века с XVII по XIX, все XX столетие, а также период благоустройства озера с 2018 года. Посетители увидят фотографии, картины и различные инсталляции, связанные с Кабаном.

Выставка откроется в 15 часов, вход свободный.

Недавно в Институте развития городов РТ объявили о старте благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Работы охватят участок от улицы Назарбаева до памятника Марджани, они должны завершится в 2027 году.

читайте также
Амфитеатр на Марджани и фонтан у театра: как обновят последний участок набережной Кабана
Амфитеатр на Марджани и фонтан у театра: как обновят последний участок набережной Кабана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Новости партнеров