В Национальной хоккейной лиге объявили о приостановке сезона из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести все игры и тренировки, которые должны были пройти в период с 23 по 26 декабря, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение вызвано увеличением числа заразившихся игроков и работников клубов. Сообщается, что к 19 декабря более ста хоккеистов находились в ковид-протоколе.

Рождественская пауза в чемпионате должна была начаться после 24 декабря. Однако пять запланированных на этот день матчей перенесены.

Начиная с 27 декабря клубы смогут допустить на тренировки спортсменов, сдавших тест на коронавирус с отрицательным результатом. Регулярный сезон должен возобновиться 28 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в США доля заболевших омикрон-штаммом коронавируса за неделю выросла до 73%.