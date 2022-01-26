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Ру Тат
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Культура
26 января 2022  20:18

В Нацбиблиотеке расскажут о метаморфозах оперы «Тоска» от Каллас до Нетребко

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30 января в Национальной библиотеке Татарстана состоится лекция «Комплекс „Тоски“: от Каллас до Нетребко». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

На лекции будут прослежены эмоционально-смысловые метаморфозы образа от величайшей оперной певицы ХХ века до интерпретации главной оперной дивы XXI века Анны Нетребко. Перед гостями выступит музыкальный критик, член экспертного совета фестиваля «Золотая маска», журналист Владимир Дудин.

В библиотеке уточнили, что лекция состоится в рамках параллельной программы XL Международного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 2 февраля откроется выставка, посвященная истории данного проекта.

#нацбиблиотека #лекция #опера
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