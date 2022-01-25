В ТАГТОиБ им. Джалиля пройдет выставка, посвященная истории Шаляпинского фестиваля

В рамках XXXX Международного фестиваля оперы имени Шаляпина в стенах Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет выставка, посвященная истории проекта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

«Нами была проведена огромная работа с архивами, в том числе, документами 40-летней давности. При создании экспозиции был сделан акцент на этапе становления фестиваля, который пришелся на советский период», — рассказала Мельникова.

Она подчеркнула, что посетители выставки смогут погрузиться в историю фестиваля, а сама экспозиция станет своеобразной ретроспективой проекта.

Торжественное открытие выставки пройдет 2 февраля. В этот день планируется проведение экскурсии по экспозиции.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.