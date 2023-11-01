В начале ноября татарстанцы смогут наблюдать Юпитер и метеорный поток Тауриды

Один из метеоров звездного потока Северные Тауриды в декабре 2020 года

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В начале месяца жители Татарстана смогут невооруженным взглядом наблюдать на небе Юпитер и метеорный поток Тауриды. Пик яркости самой большой планеты Солнечной системы придется на 3-4 ноября, максимум звездного потока — на 4-5 ноября. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта и профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый напомнил, что вокруг Юпитера вращается около 60 спутников, причем четыре из них открыл еще Галилей с помощью изобретенного им очень маленького телескопа — рефрактора. На самой планете можно наблюдать «большое количество атмосферных полос, которые движутся вокруг твердого ядра этой планеты-гиганта», и так называемое Большое красное пятно (огромный атмосферный вихрь).

На 3 и 4 ноября придется пик яркости Юпитера: его блеск достигнет -2,9 звездные величины. «Юпитер можно будет наблюдать не только с помощью оптических приборов, но и своими глазами. Планета по яркости будет лишь немного уступать Венере. Юпитер будет очень яркой звездой на южной полусфере», — отметил астроном.

Соответственно, с началом сумерек Юпитер будет светиться на горизонте. Это произойдет за счет конфигурации Юпитера, Земли и Солнца: планета-гигант окажется на самом близком расстоянии от нашей планеты, пояснил Нефедьев.

В свою очередь максимум двух ветвей потока Тауриды, Южных и Северных Таурид, придется на 4 и 5 ноября. Активность каждой из них оценивается примерно в семь метеоров в час. Сроки наблюдения меняются от года к году, так как Земля в разное время проходит через облако вызывающих звездопад частиц, которые были оставлены кометой Энке, уточнил он.

Исследователь также обратил внимание на то, что Тауриды, в отличие от других метеорных потоков, разделены на две части. Их радианты дрейфуют по небу параллельно (один южнее, другой севернее) приблизительно в 9 градусах друг от друга.

«<…> это единый поток. Но он структурирован таким образом, что получается, будто метеоры вылетают из двух точек на небесной сфере. При этом радиант метеорного потока (кажущийся источник метеоров — прим. Т-и) находится в созвездии Тельца. Отсюда и название [Тауриды] <…>», — объяснил Юрий Нефедьев.

Лучшее время для наблюдения звездного потока Тауриды — с 23 до 3 часов, заключил профессор Казанского федерального университета.

В октябре татарстанцы могли наблюдать два метеорных потока — Дракониды и Ориониды, о чем сообщал «Татар-информ».