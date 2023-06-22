В начале новой недели в Татарстане ожидается потепление

Холодная погода, которая отмечается в Татарстане в последние дни, сменится потеплением, сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в следующие сутки, 23 июня, погода останется без изменений. Она будет облачной, с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди. При этом температуры воздуха ночью составят от 4 до 9 градусов, а днем — от 16 до 21.

В субботу ночью осадки маловероятны, однако днем возможны небольшие дожди. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем — от 17 до 22.

В воскресенье температуры поднимутся еще на несколько градусов. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11, а днем — от 19 до 24 градусов.

«В начале следующей недели, 26-27 июня, вероятность осадков небольшая. Воздух прогреется до 20–26 градусов», — отмечается в предварительном прогнозе татарстанского Гидромета.

Ранее «Татар-информ» предупреждал, что вечером 22 июня в республике ожидаются грозы и сильный ветер.