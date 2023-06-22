news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 22 июня 2023 16:31

Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре вечером

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Во второй половине дня и вечером на территории Татарстана ожидаются грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Непогода будет сопровождаться кратковременными усилениями ветра: местами он может подняться до 15–17 м/с.

#ухудшение погоды #сильный ветер #гроза
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное