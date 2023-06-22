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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре вечером
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Во второй половине дня и вечером на территории Татарстана ожидаются грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Непогода будет сопровождаться кратковременными усилениями ветра: местами он может подняться до 15–17 м/с.
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