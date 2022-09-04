В начале недели в Татарстане температура воздуха опустится ниже нормы, пройдет дождь

Гидрометцентр РТ спрогнозировал татарстанцам холодную погоду в начале новой рабочей недели, среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 3-4 градуса. Местами пройдут дожди.

В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 2-7 градусов ниже нуля, на почве в низких местах возможны слабые заморозки. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

Во вторник, 6 сентября, днем пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. На почве в ночные часы также ожидаются заморозки.

Напомним, на эти выходные синоптики спрогнозировали татарстанцам первые заморозки. Сегодня в республике будет облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 14-19 градусов тепла.