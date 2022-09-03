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Погода
3 сентября 2022  16:36

В Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса и небольшой дождь

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В Татарстане сегодня ночью и утром 4 сентября местами на почве и в воздухе ожидаются заморозки до −1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В воскресенье в республике будет облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, на западе будет теплее — до +8 градусов, днем столбик термометра поднимется до 14-19 градусов тепла.

#заморозки #прогноз погоды #дожди
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