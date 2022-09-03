В Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса и небольшой дождь

В Татарстане сегодня ночью и утром 4 сентября местами на почве и в воздухе ожидаются заморозки до −1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В воскресенье в республике будет облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, на западе будет теплее — до +8 градусов, днем столбик термометра поднимется до 14-19 градусов тепла.