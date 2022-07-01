В начале июля из Татарстана на полигон отправится батальон «Алга». Об этом «Татар-информу» сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Отправка батальона на учебный полигон состоится ориентировочно 8 июля. На данный момент набрано более 500 человек. На полигоне в течение месяца новобранцы будут проходить боевое слаживание, вспоминать и нарабатывать свои навыки в стрелковом деле, а также изучать новую технику.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане почти сформировался батальон «Алга». Сейчас в республике набирают два именных батальона.

Перед тем, как вступить в батальон, все добровольцы проходят тщательную проверку, тестирование и собеседование в пункте отбора на контрактную службу.

«Сначала добровольцы прибывают в наш военкомат, здесь получают направление для прохождения медицинских осмотров по месту прописки. После этого военнослужащий отправляется на прохождение медицинской комиссии в военкомате, а затем заканчивает его в пункте отбора. Отсюда доброволец прибывает к нам в военкомат, где мы проверяем его историю, отсутствие судимостей, а после этого проходит собеседование, на котором определяются личные качества будущего контрактника», – объяснил офицер Сафиуллин.

Несмотря на тяжёлый процесс отбора, количество добровольцев с каждым днём увеличивается.

«Контракт с добровольцем обычно заключается на 4 месяца, затем боец возвращается домой. По желанию, он может продолжить службу по контракту», – добавил Сафиуллин.