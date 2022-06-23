«Буду помогать жителям Донбасса»: добровольцы о том, зачем идут в именные батальоны

Более трехсот татарстанцев сейчас ждут отправки на учебный полигон в составе именных батальонов. Желающих становится все больше, в пункты отбора на контрактную службу все чаще обращаются кандидаты со всей республики. Кто они, герои нашего времени, и с какой целью они идут служить по контракту – подробности в «Татар-информе».

Сейчас в республике идет набор в два батальона «Алга» и «Тимер», в каждом будет порядка 400 человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С каждым днем желающих попасть на контрактную службу все больше

Лучшие из лучших – по такому принципу отбирают желающих попасть в именные батальоны в Татарстане. Сейчас в республике идет набор в два батальона «Алга» и «Тимер», в каждом будет порядка 400 человек.

«Прежде чем отправиться в места боевых действий, все добровольцы отправятся на полигон на базе Казанского танкового училища. Там в течение месяца они будут проходить боевое слаживание, вспоминать и нарабатывать свои навыки в стрелковом деле, а также изучать новую технику для выполнения задач в будущем по команде», – рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Попасть на службу по контракту в именные батальоны непросто, отметили в пункте отбора. Сначала добровольцы проходят медицинский осмотр, затем проводится тестирование, после чего их приглашают на собеседование. Всех кандидатов тщательно проверяют на отсутствие штрафов, судимости, у них берут характеристики с места учебы, работы и места жительства.

Рустам Сафиуллин: «Прежде чем отправиться в места боевых действий, все добровольцы отправятся на полигон на базе Казанского танкового училища» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На данный момент в именные батальоны со всего Татарстана уже отобрали более трехсот человек. Это те ребята, которые уже прошли тотальные проверки и ждут отправки на полигон. По словам Сафиуллина, с каждым днем желающих попасть на контрактную службу становится все больше. Сегодня попробовать свои силы и пройти проверку для контрактной службы со всей республики приехали 15 человек. Мотивация у всех одна – помочь своим ребятам на фронте и отдать долг Родине.

«На данный момент мы составляем штатный список, распределяем людей по должностям. Первый контракт заключается с кандидатами до 50 лет. Хочу отметить, что первый контракт краткосрочный. За это время гражданин принимает для себя решение, оставаться ли ему на службе или нет. Второй контракт можно заключить уже на два или три года», – добавил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Евгений Токмаков: «Первый контракт краткосрочный. За это время гражданин принимает для себя решение, оставаться ли ему на службе или нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зная, что происходит на Украине, я не смог остаться в стороне»

49-летний Марат и 48-летний Игорь – близкие друзья из Заинска, говорят, что не смогли остаться в стороне. Узнав о формировании именных батальонов, приятели без раздумий решили – едем! Приехав в Казань, с самого утра они проходили медицинский осмотр, впереди их ждет многочасовое тестирование и собеседование. Оба надеются, что успешно пройдут все проверки и в скором времени вступят в татарстанский батальон.

«Страха никакого нет. Со службой я знаком не понаслышке – в начале 90-х я принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Зная, что сейчас происходит на Украине и с жителями Донбасса, я не смог остаться в стороне. Решил помочь местным жителям и нашим ребятам искоренить там фашистские взгляды», – рассказал Марат.

«Страха никакого нет. Со службой я знаком не понаслышке» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что такое фашизм, мужчина знает от своих родных, которые столкнулись с этим в годы Великой Отечественной войны.

«Дед мне еще в детстве рассказывал, что такое фашизм, национализм, что это ни к чему хорошему не привело. Но мы победили. Я надеюсь, что мы победим фашизм и в этот раз. И, наконец-то, искореним его раз и навсегда», – добавил Марат.

О своем желании уехать на фронт Марат своей семье пока не рассказывал. Мужчина ждет результатов всех проверок и только после этого, будучи уверен, что уже точно идет служить по контракту, расскажет о своем решении близким.

«Страх есть, но помочь ребятам надо»

Игорь служил в казанском батальоне милиции, затем его перевели в Киров, тогда там начались беспорядки. Это было с 1992 по 1994 год, вспоминает доброволец. О своем решение уйти служить по контракту Игорь рассказал своей семье сразу.

«К моему решению в семье отнеслись с уважением. Все прекрасно понимают, что нужно охранять нашу Родину» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К моему решению в семье отнеслись с уважением. Все прекрасно понимают, что нужно охранять нашу Родину. Я сразу сказал, что я еду туда, чтобы они спали спокойно. Тем более что среди наших знакомых есть те, кто ездил выполнять задачи на Украину, и они снова уехали туда. Значит, там не так все страшно», – рассказал Игорь.

Он добавил, что его главная цель – помочь жителям Донбасса обрести мирное небо над головой. Страх, говорит Игорь, конечно, есть, но помочь своим ребятам надо.

«Мечтал стать военным с детства»

Самый молодой кандидат на службу в именные батальоны – 19-летний житель Набережных Челнов Сергей. Окончив колледж, молодой человек решил миновать срочную службу и подписать контракт. Тем более что в его семье есть достойный для подражания пример – его отец, подполковник в отставке, прошедший службу в Чечне.

«Когда я сказал своим родным, что поеду служить по контракту, они отреагировали скептически. Но это моя мечта» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Хочу попасть в спецназ. Страха почти нет, ситуация меня пугает не сильно. Прежде всего, хочется помочь ребятам, которые сейчас в местах боевых действий. Когда я сказал своим родным, что поеду служить по контракту, они отреагировали скептически. Но это моя мечта, я поставил цель и иду к ней», – рассказал молодой человек.

Несколько лет Сергей занимался армейским рукопашным боем, он надеется, что спортивные навыки ему пригодятся и на службе. Он добавил, что обязательно вернется домой, ведь здесь ждут родные и близкие.