В Набережных Челнах наблюдается рекордно низкий уровень безработицы – 0,13%

На рынке труда Набережных Челнов наблюдается рекордно низкий уровень безработицы – 0,13%, по Татарстану он составляет 0,17%. Об этом сообщила директор Центра занятости населения города Татьяна Быданова на деловом понедельнике.

«Уровень безработицы в Нижнекамске составляет 0,25%, в Казани – 0,22%, Альметьевске – 0,19%, Елабуге – 0,18%. Уровень регистрируемой безработицы в России – 0,5%. С другой стороны, в Набережных Челнах существует проблема дефицита кадров. Обеспечить занятость населения позволяет создание новых производств и расширение действующих», – рассказала докладчик.

По словам Быдановой, в городе только резидентами территории опережающего развития создано около 9,5 тыс. рабочих мест. Количество вакансий, размещенных в базе данных, насчитывает почти 6 тыс. свободных рабочих мест. На одного безработного гражданина приходится 16 вакансий, подчеркнула она.

Директор Центра занятости населения добавила, что наблюдается высокий спрос работодателей на специалистов рабочих профессий. В общей кадровой потребности рабочие профессии составляют 65%.

«Самые востребованные вакансии среди рабочих профессий – это водители, слесари, электромонтеры, наладчики, операторы станков и установок. Среди служащих – инженеры, врачи, медсестры, воспитатели», – отметила спикер.

Быданова уточнила, что уровень заработных плат варьируется от минимального размера оплаты труда до 250 тыс. рублей в зависимости от квалификации и разряда профессии.

«С начала этого года в центр занятости обратились по различным вопросам почти 9 тыс. человек, из них для поиска работы – 2,7 тыс., трудоустроены – более 2 тыс. человек», – заметила она.

В этом году продолжается обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование могут граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста; женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные и имеющие детей до семи лет; инвалиды, ветераны боевых действий СВО и другие категории.

«В этом году в перечень категорий добавлены “граждане, ищущие работу”. К ней могут быть отнесены работники предприятий, которые хотят пройти обучение, чтобы найти работу в другом месте, и работники, желающие овладеть новыми компетенциями, повысить свою квалификацию», – заявила она.

В этом году бесплатное обучение в Набережных Челнах могут пройти более 500 человек, в том числе 258 граждан, ищущих работу.

Спикер напомнила, что с этого года заявки на целевое обучение размещаются работодателями на единой цифровой платформе «Работа России». Уже от 39 предприятий города поступило 97 предложений.