В Набережных Челнах жители жалуются на изменения в работе светофоров

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Многие жители Набережных Челнов негативно восприняли изменения в работе светофоров. Такая реакция обусловлена в том числе исчезновением табло отсчета времени и слишком коротким временем горения разрешающего сигнала. Претензии горожан прокомментировал директор ООО «Транссигнал» Ринат Шаяхметов, пишет газета «Челнинские известия».

В частности, исчезновение цифрового табло отсчета времени обусловлено интеграцией светофоров в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД).

«Данная система не имеет технической возможности включения в цикл этих табло обратного отсчета времени. Более того, там вообще нет постоянного времени, оно само либо чуть-чуть прибавляется, либо же чуть-чуть убавляется. <...> В Казани, если обращали внимание, сейчас тоже нет этих табло. Там уже 90% интегрированы в адаптивную систему, поэтому большинство табло сняты», – пояснил Шаяхметов.

При этом, по мнению собеседника издания, при движении со скоростью 60 км/ч можно спокойно проехать дорогу при моргающем зеленом сигнале. «Проблем никаких нет, люди, я считаю, просто утрируют. От самого табло по большому счету никогда суперэффекта и не было», – уверен он.

Отвечая на вопрос об исчезновении дополнительных стрелок при повороте направо, глава «Транссигнала» сослался на совместное решение Госавтоинспекции и исполкома Автограда.

«<...> эта стрелка подразумевает третью фазу в режиме работы светофора, что создает очень большие пробки. А у нас и так загруженность достаточно высокая, особенно в часы-пик. <...> Лет десять назад тоже не было стрелок, потом их вернули, сейчас вот опять убрали <...>», – добавил он.

Невозможность увеличить время горения зеленого сигнала светофора на остановке «Детская поликлиника» по проспекту Яшьлек и на остановке «Центр» по проспекту Сююмбике Шаяхметов объяснил желанием избежать заторов. Эту же причину он упомянул, комментируя сокращение времени работы светофора на первой дороге напротив бывшего магазина «Леруа Мерлен».

Все предложения и претензии по работе светофоров в Набережных Челнах необходимо направлять в компанию «Транссигнал» по номеру: 8 (8552) 77-05-67. Также можно обращаться в Госавтоинспекцию и исполком города.