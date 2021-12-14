В Набережных Челнах зажгли огни на первой новогодней елке

В Комсомольском районе Набережных Челнов состоялось открытие новогодней елки на площадке в парке Сидоровский. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Открытие елки состоялось при участии замглавы муниципального образования Ирины Сагидуллиной, депутата Госсовета Республики Татарстан Марселя Мингалимова, и. о. главы администрации Комсомольского района Фидариса Хабибуллина.

С наступающим Новым годом челнинцев также поздравили депутаты горсовета Рубин Бадиков, Абдулхак Батюшов, Владислав Гаврилов. Все гости пожелали горожанам счастья, здоровья, мира и согласия в Новом году.

На площадке звучала веселая музыка, задорный детский смех, состоялись конкурсы, песни и танцы. Праздничное настроение создавали творческие коллективы ДК «Энергетик» и педагоги центра молодежно-подросткового клуба «Подросток».

Фишкой праздника стало световое шоу. На новогодней площадке для детей были организованы аттракционы и игровые площадки, горка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в трех городах Татарстана обсудили встречу Нового года.