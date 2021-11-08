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Ру Тат
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Строительство
8 ноября 2021  11:22
Эльза Кузнецова

В Набережных Челнах завершены все дорожные работы по программе «Наш двор»

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По программе «Наш двор» в 2021 году ремонт зашел в 88 дворов с лимитом финансирования 1 млрд 141 млн рублей. Дорожные работы во всех дворовых территориях завершены, на финальной стадии находится установка малых архитектурных форм и детского оборудования. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

По словам спикера, детские площадки установлены на 92%, уличное оборудование — на 80%. 

«После завершения этих работ нам необходимо будет комиссионно принять ее у подрядчика и передать на обслуживание управляющим организация города. Эту работу необходимо провести в течение ноября», — сообщил Зуев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах завершается капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах за 1,5 млрд рублей.

#дорожные работы #наш двор
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