В Набережных Челнах завершены все дорожные работы по программе «Наш двор»

По программе «Наш двор» в 2021 году ремонт зашел в 88 дворов с лимитом финансирования 1 млрд 141 млн рублей. Дорожные работы во всех дворовых территориях завершены, на финальной стадии находится установка малых архитектурных форм и детского оборудования. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

По словам спикера, детские площадки установлены на 92%, уличное оборудование — на 80%.

«После завершения этих работ нам необходимо будет комиссионно принять ее у подрядчика и передать на обслуживание управляющим организация города. Эту работу необходимо провести в течение ноября», — сообщил Зуев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах завершается капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах за 1,5 млрд рублей.