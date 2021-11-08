В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт в 144 домах за 1,5 млрд рублей

В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу попали 144 многоквартирных дома. На их обновление было направлено 1 млрд 473 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

«Работы выполнены на 99,3%. Фактически сейчас мы сдаем исполнительную документацию, получаем деньги. По контракту работы должны завершиться до 20 ноября, документацию необходимо сдать до 20 декабря. В эти сроки мы укладываемся. Вопросов со стороны ЖКХ не поступало», — отметил спикер.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что в этом году работа по капитальному ремонту домов отработана более оперативно. «Работы провели без авралов, спокойно, ритмично, с хорошим качеством. Необходимо начать работу по подготовке документации ремонта жилого фонда в 2022 году», — поставил задачу градоначальник.