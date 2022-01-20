В Набережных Челнах закрыли здание Ледового дворца, который расположен в 45-м комплексе, пишут «Челнинские известия».

Воспитанники ледового дворца — хоккеисты и фигуристы — будут распределены по двум другим крытым ледовым аренам — в поселке ЗЯБ и на улице 40 лет Победы.

Проблемы с пожарной безопасностью у ледовой арены начались в прошлом году. Несмотря на судебную тяжбу здание продолжало эксплуатироваться. На аппаратном совещании, которое состоялось в начале недели, мэр Наиль Магдеев озвучил, что 72 млн рублей из городского бюджета будут дополнительно направлены на обновление системы пожаротушения и дымоотведения на этом объекте.

«Решение мною принято. Я считаю, что безопасность зрителей и спортсменов — прежде всего, здоровье людей для нас в приоритете, на этом мы никогда не экономили. Там нужна современная система пожаротушения, чтобы у надзорных органов к деятельности ледового дворца не было никаких нареканий. Сегодня объект работает в плановом режиме, никаких там опасений нет. Документ, который выдан государственным пожарным надзором — это действующий документ», — сказал градоначальник.

Также было озвучено, что систему пожаротушения обновят в ходе планового ремонта.