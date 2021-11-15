В Набережных Челнах выявили первых нарушителей обязательной вакцинации на предприятиях, протоколы составлены и переданы в суд на сотрудников компании «РариТЭК». О соблюдении и исполнении постановления об обязательной вакцинации рассказал руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«С 10 ноября мы начали акцентированную работу по выполнению постановления об обязательной вакцинации. В настоящее время на проверке находятся 14 предприятий. Охват вакцинацией от 80% и до 96%. Продолжаются проверки таких объектов, как „Челны-Бройлер“, „Челныводоканал“, ТД „Акос-Челны“, в трех образовательных учреждениях, медицинских организациях. По материалам проверки предприятия „РариТЭК“ были составлены протоколы, материалы переданы в суд», — сообщил главный санитарный врач города.

Также Роспотребнадзор Челнов продолжает работу по прибывшим гражданам из-за рубежа, не сдавших ПЦР-тест.

«Было три решения суда о наложении административных штрафов на каждого гражданина по 7,5 тыс. рублей», — сообщил докладчик.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной, охват вакцинацией в трудовых коллективах должен составлять не менее 80%, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».