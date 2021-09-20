В Набережных Челнах высадили голубые ели

В Набережных Челнах стартовала сезонная высадка деревьев. На Шишкинском бульваре высадили голубые ели, в Центральном районе состоялась компенсационная посадка, а в парке Сидоровский теперь будут расти 130 елей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Высадка саженцев проходит при участии местных жителей, представителей территориального общественного самоуправления, сотрудников администрации. На днях во дворе дома 42/15 состоялась компенсационная высадка деревьев. Сотрудники администрации Центрального района, представители ТОС и работники управляющей компании посадили 20 елей. Деревья для посадки предоставило предприятие «Горзеленхоз».

Деревья были высажены взамен срубленных — в этом году в районе при реализации республиканской программы «Наш двор» было вырублено 15 деревьев. Всего в этом году в Центральном районе будет высажено 368 деревьев и кустарников.

В посадке деревьев приняло участие и руководство города. Мэр Челнов Наиль Магдеев присоединился к посадке елей на Шишкинском бульваре. Вместе с ним поучаствовали в экоакции глава Автозаводского района Винер Харисов, первый замруководителя исполкома Илья Зуев, депутат Городского Совета Алексей Горшков, работники Горзеленхоза. Всего здесь высажены 32 голубые ели, их возраст — десять лет.

«Мы делаем важное дело для города. Нужно доказывать делами, как ты относишься к родному городу. Время для посадки деревьев — самое удачное, с середины сентября до ноября. В это время приживаемость деревьев значительно выше», — заметил глава Автограда.

Посадка деревьев будет проходить в городе до середины октября — это время действительно считается одним из лучших для приживаемости деревьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии 1100-летия принятия ислама в Балтасинском районе высадят 1100 деревьев.