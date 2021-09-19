В преддверии 1100-летия принятия ислама в Балтасинском районе высадят 1100 деревьев

В преддверии празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии махалля села Бурбаш Балтасинского мухтасибата высадит 1100 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В акции примут участие и другие мечети района. Главный казый Татарстана, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев рекомендовал главам всех мухтасибатов республики привлечь к этой акции учащихся школ.

В Балтасинском районе сажать деревья начнут в ближайшее время и продолжат до весны к началу юбилейных торжеств.