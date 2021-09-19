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19 сентября 2021  07:28

В преддверии 1100-летия принятия ислама в Балтасинском районе высадят 1100 деревьев

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В преддверии празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии махалля села Бурбаш Балтасинского мухтасибата высадит 1100 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В акции примут участие и другие мечети района. Главный казый Татарстана, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев рекомендовал главам всех мухтасибатов республики привлечь к этой акции учащихся школ. 

В Балтасинском районе сажать деревья начнут в ближайшее время и продолжат до весны к началу юбилейных торжеств.

#1100-летие принятия ислама
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