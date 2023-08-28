В Набережных Челнах выросло количество индивидуальных предпринимателей

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В Набережных Челнах наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей. Показатели увеличились на 6% за семь месяцев 2023 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила замруководителя исполкома Наталия Кропотова, которая выступила с докладом об итогах социально-экономического развития города за первое полугодие 2023-го.

По словам спикера, с начала года на учет встали 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Всего в этой сфере работают 58,7 тыс. человек, а с учетом наемных работников — 89,8 тыс. человек. Налоговые поступления от ведения предпринимательской деятельности в городской бюджет составили более 1,1 млрд рублей.

«Для сравнения: это сопоставимо со строительством двух детских садов на 340 мест каждый», — отметила Кропотова.

Докладчица добавила, что в настоящее время предпринимательский сектор растет и за счет самозанятых.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 1,3 раза и достигло 33,9 тыс. человек. Это важно, потому что это те люди, которые сами себя трудоустраивают, реализуют пусть небольшие, но очень важные для города социальные проекты», — сообщила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя заработная плата в Автограде выросла до 64,5 тысячи рублей.