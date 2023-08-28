Средняя зарплата в Челнах выросла до 64,5 тысячи рублей

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В Набережных Челнах в первом полугодии 2023-го средняя заработная плата выросла до 64,5 тыс. рублей — это больше прежнего показателя на 14,6%. Об этом на аппаратном совещании доложила замруководителя горисполкома Наталия Кропотова.

За аналогичный период прошлого года средняя зарплата в Челнах была на уровне 53,8 тыс. рублей. Уровень безработицы на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне, добавила заместитель директора Центра занятости Жанна Хайрова.

«Количество обратившихся в кадровый центр 5 125 человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете, 623 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 0,22%. Уровень регистрируемой безработицы по Республике Татарстан 0,29%. Количество вакансий в информационном базе 6,2 тыс.», — доложила спикер.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего уровня.