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Руc Тат
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Общество 11 декабря 2023 16:30

В Набережных Челнах выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

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В Набережных Челнах наблюдается увеличение количества регистрации случаев ОРВИ на 23%, также выросло количество случаев гриппа. Об этом на аппаратном совещании доложил глава Горздрава Рустам Нугманов, отвечая на соответствующий вопрос мэра города Наиля Магдеева.

«На прошедшей неделе зарегистрировано 14 случаев гриппа, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущей неделей», — отметил спикер.

«Растем, да?» — задал вопрос градоначальник. На что Нугманов ответил, что похолодание сыграло свою роль в сторону увеличения случаев заболеваний.

«Все учреждения работают в штатном режиме, кабинеты неотложной помощи принимают пациентов. При показаниях направляют в провизорный госпиталь и на госпитализацию в инфекционную больницу», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что блок «Г» инфекционки Челнов принял первых пациентов после реконструкции.

#грипп #ОРВИ #статистика #Набережные Челны
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