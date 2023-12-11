Блок «Г» инфекционки Челнов принял первых пациентов после реконструкции

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В инфекционной больнице Набережных Челнов начался прием пациентов в отремонтированном блоке «Г». Начальник управления здравоохранения Рустам Нугманов на аппаратном совещании доложил, что прием ведется, запас препаратов имеется в достаточном количестве.

«Пациенты находятся в теплых и комфортных условиях. Работа ведется», — отчитался спикер.

«Остается блок „Д“ и галерея, — отметил мэр города Наиль Магдеев. — В едином комплексе нужно будет посмотреть — проектную документацию, смету, чтобы в 2024 году все работы по инфекционной больнице завершить. Поэтапно ремонтировали по блокам, в этом году два блока привели в порядок».

Напомним, что инфекционная больница обслуживает 19 районов Закамья с населением более 1 млн человек.

Сроки сдачи блока «Г» инфекционной больницы ранее обозначил Наиль Магдеев. Площадь отремонтированных помещений составляет свыше 7 тысяч кв. метров.