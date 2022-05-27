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Недвижимость
27 мая 2022  10:30
Эльвира Зайнулина

Рядом с новой школой в 69-м комплексе Челнов появится сквер

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В Набережных Челнах планируется создание нового сквера. Зеленая зона появится по соседству со сторящейся школой в 69-м комлексе, решение об этом принято на публичных слушаниях в мэрии автограда.

Под новое общественное пространство отведен участок площадью 50 тыс.кв. метров. Сейчас здесь находится пустырь.

Ожидается, что новая мегашкола в 69-м комплексе откроет свои двери уже в этом году, завершить строительство и сдать объект планируется к 1 сентября.

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