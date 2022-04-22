Строительство новой школы в 69-м микрорайоне Челнов завершено на 22%

В Набережных Челнах ведется строительство общеобразовательной школы в 69-м микрорайоне. На данный момент готовность объекта составляет 22%, сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Работы на объекте выполняет челнинская компания «Евростиль». В строительстве образовательного учреждения задействованы 260 человек.

В настоящее время идут работы по устройству стен и колонн третьего этажа, плиты покрытия, строители выполняют кирпичную кладку 1-3-го этажей, устройство кровли, окон, фасада. Начаты отделочные работы.

Планируется, что ученики сядут за парты в новых классах 1 сентября 2022 года.

В прошлом году в Челнах открылись сразу две школы — гимназия №14 в Замелекесье и гимназия №59 «Адымнар». Гимназия №14 в Замелекесье позволила разгрузить школу №39, которая была открыта три года назад. По словам мэра Наиля Магдеева, если бы не новое образовательное учреждение, то детям пришлось бы учиться в три смены.