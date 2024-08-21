В Набережных Челнах вручили сертификаты первоклассникам, чьи отцы служат на СВО

Фото: предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В городском дворце творчества детей и молодежи накануне вручили сертификаты на 10 тысяч рублей ста будущим первоклассникам, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Меценатами выступили депутаты Государственного Совета Татарстана, Городского совета, а также представители бизнеса.

«Это особые детки, особые семьи. Мы считаем своим долгом уделить им особое внимание, понимая, что папы сегодня находятся на передовой. Помогать деткам, помогать в такой непростой жизненной ситуации таким семьям, мы считаем – это важное и нужное дело», – прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.

Среди присутствовавших на мероприятии была семья Екатерины. Ее муж в зоне СВО с первых дней, а дочь Василиса в этом году идет в первый класс. По словам мамы, на данный момент для учебы уже многое куплено, однако узнав об акции «Помоги собраться в школу», они были приятно удивлены.

«Я не ожидала, думала, что будет просто праздник и все. Поддержка всегда нужна, мне кажется. Хоть какая-то, но приятная. Огромное спасибо», – поделилась впечатлениями женщина.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится ежегодно по всей республике с 2007 года. Благодаря ей помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, а с недавнего времени она распространяется также и на семьи мобилизованных.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной