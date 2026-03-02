news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 2 марта 2026 08:48

В Набережных Челнах вручили награды за поддержку участников СВО

Читайте нас в
Телеграм
В Набережных Челнах вручили награды за поддержку участников СВО

В мэрии Набережных Челнов на аппаратном совещании состоялась церемония вручения наград за гуманитарную и добровольческую деятельность, связанную с проведением специальной военной операции. Награды вручил мэр города Наиль Магдеев.

Благодарственным письмом заместителя командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-майора Наримана Тимергазина поощрен председатель Ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“» Михаил Левашов.

Медалью «За содействие специальной военной операции» за добровольческую, благотворительную и гуманитарную помощь награждены директор компании «Атл-Транс» Михаил Ревякин, директор транспортной компании «Семьсот дорог» Андрей Семиволков и предприниматель Олег Фролов.

Медаль «Волонтеру России» вручена машинисту автовышки и автогидроподъемника компании «КАМАЗ-Энерго» Рауфу Низаметдинову.

В мэрии отметили, что награжденные оказывают активную поддержку военнослужащим и участвуют в организации гуманитарной помощи.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

по теме Из Челнов отправили более 20 тонн шефской помощи бойцам СВО
Из Челнов отправили более 20 тонн шефской помощи бойцам СВО
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026