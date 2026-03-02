В Набережных Челнах вручили награды за поддержку участников СВО

В мэрии Набережных Челнов на аппаратном совещании состоялась церемония вручения наград за гуманитарную и добровольческую деятельность, связанную с проведением специальной военной операции. Награды вручил мэр города Наиль Магдеев.

Благодарственным письмом заместителя командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-майора Наримана Тимергазина поощрен председатель Ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“» Михаил Левашов.

Медалью «За содействие специальной военной операции» за добровольческую, благотворительную и гуманитарную помощь награждены директор компании «Атл-Транс» Михаил Ревякин, директор транспортной компании «Семьсот дорог» Андрей Семиволков и предприниматель Олег Фролов.

Медаль «Волонтеру России» вручена машинисту автовышки и автогидроподъемника компании «КАМАЗ-Энерго» Рауфу Низаметдинову.

В мэрии отметили, что награжденные оказывают активную поддержку военнослужащим и участвуют в организации гуманитарной помощи.