Из Челнов отправили более 20 тонн шефской помощи бойцам СВО

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Набережные Челны отправили очередную партию шефской помощи участникам специальной военной операции. В сборе груза приняли участие родственники военнослужащих и жители Автограда, а также Заинска, Менделеевска и Мензелинска. Отправка состоялась с Майдана. На этот раз шефская помощь предназначена для полков: 430, 1232, 1233.

Общий вес груза превышает 20 тонн. Он будет направлен по пяти направлениям. В состав помощи вошли продукты питания, медикаменты, техника и транспорт.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Здесь у нас большая электростанция, погрузчик пятитонный, УАЗик, «Нива», квадроцикл, пиломатериалы, очень много инструментов, генераторов, медикаментов очень много, посылок личных от жен и матерей», – рассказал волонтер Рауф Низаметдинов.

По словам помощника мэра Рамиля Файсханова, эта отправка стала 51-й с начала специальной военной операции.

«С начала специальной военной операции данный груз у нас является 51. В этом году мы отправляем первый гуманитарный груз в таком формате», – отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несмотря на полностью загруженный грузовик, волонтеры продолжали приносить дополнительные посылки. Среди них – письма и обереги от детей, а также домашние заготовки.

«Выращиваем в огороде свои яблоки, свои огурцы, солим. И вот, когда есть возможность, естественно, приносим в кабину нашим военнослужащим с любовью, с нашим теплом душевным», – сообщила волонтер Галина Кузнецова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Здесь они написали письмо, письмо герою со словами поддержки, скорейшей победы, возвращения домой. И сделали вот такие пуговки – это пуговка победы. Есть разные. Есть пуговка здоровья. Это как талисман от деток», – добавила Наталья Удальцова.

Мэр города Наиль Магдеев сообщил, что недавно навестил военнослужащих, проходящих лечение в Военно-медицинская академия, и передал слова благодарности от бойцов.

«Благодарят за те подарки, которые мы вместе с вами здесь формируем и отправляем. В преддверии Дня защитника Отечества наша моральная, духовная поддержка, наше появление там дает им духовные и физические силы», – подчеркнул Магдеев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Отмечается, что шефская помощь предназначена для военнослужащих Донецкого направления. Ожидается, что в ближайшие дни груз будет доставлен адресатам.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.