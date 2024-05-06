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В Набережных Челнах в преддверии 9 Мая поздравляют семьи бойцов СВО
В преддверии 9 Мая в Набережных Челнах поздравляют не только ветеранов Великой Отечественной войны. Слова благодарности и подарки от мэра города вручают и семьям военнослужащих — тем, кто сейчас стоит на защите интересов России и мирного населения.
Так, семья Стройкиных из Центрального района получила подарок от мэра Челнов Наиля Магдеева. Всего только в Центральном районе проживает 536 семей военнослужащих.
«536 семей получат от нас, от мэра города подарки, продуктовые наборы. Хорошие продуктовые наборы. И я думаю, это все равно поддержка для семьи. Все-таки мы обещали поддерживать наших ребят, обещали поддерживать семьи, которые здесь остались», — сказал глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.
Семья Стройкиных на встрече рассказала интересную историю, связанную с питомцем, которого подарили сыну накануне его отъезда на СВО. Мужчина попросил родителей позаботиться о своем питомце.
«Я приехала к нему, смотрю, сидит маленький котенок. Я говорю: „Господи, а это что такое?“. Он говорит: „Это подарок мне на день рождения“. Я говорю: „Как это так?“. „Ну вот, подарок. Мам, ты его заберешь себе?“. Я говорю: „Ладно, заберу, куда деваться“. Он тогда уже знал, что поедет, но ничего не говорил», — рассказала мама военнослужащего Тамара Стройкина.
А не говорил, чтобы их не беспокоить, признаются родные бойца. По их словам, сын достаточно скрытный. Так, он входит в «Лигу добрых дел». Они помогают тем, кто нуждается в помощи: и людям, и животным. В зону проведения СВО он попал по частичной мобилизации — 26 октября 2022 года. С тех пор о кошке временно заботится его семья.
Назвать кошку Локси решил сам военнослужащий. Сейчас питомец достаточно взрослый. И летом текущего года ему исполнится два года.
Локси ждет возвращения своего хозяина, а родители — сына. Его семья очень гордится им, считает его настоящим героем. Мужчина получил напутствующие слова от своего отца Сергея Стройкина.
«Что я ему могу сказать? „Держись, сынок. Ты не падай духом. С ребятами, чтобы отношения хорошие были, чтобы держались вместе дружно и быстрее домой вернулся“. Раз он пошел, он знает, что это надо, что это нужно для Отечества», — рассказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как предприниматели из Набережных Челнов поздравляют ветеранов на дому.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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