«Концерт на дому и каша на 9 мая»: предприниматели из Челнов поздравляют ветеранов

Депутат Госсовета Руслан Нигматулин и предприниматели Татарстана поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в городах и районах. Также вместе с ними были ученики музыкальных школ №1 и №3.

Отмечается, что во время поздравления стипендиаты фонда «Новые имена» Дениса Мацуева - Мария Верхотина из ансамбля «Бусинки» и баянист Руслан Сафин - исполнили народные песни. Концерт на дому растрогал ветеранов и их близких.

«Ежегодно предприниматели принимают активное участие в подготовке Дня Победы в городах и районах. В Челнах предприниматели приготовят 9 мая солдатскую кашу на бульваре Энтузиастов. Это уже стало традицией», - рассказал Нигматуллин.

Как сообщает пресс-служба парламентария, накануне 9 мая они навестят около сотни участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей. Причем в Набережных Челнах первые встречи уже состоялись. Кроме наборов к празднику, для ветеранов приготовили подарки, сделанные детьми.

Нигматуллин подчеркнул, что все ветераны пережили тяжелейшее время. Кто-то был еще совсем ребенком, когда началась война. Однако эти дети наравне со взрослыми трудились в тылу.

«Память об их подвигах мы должны передать прежде всего молодому поколению. Поэтому в этом году решили сделать патриотический проект вместе с детьми. Предложили нашим подшефным учреждениям приготовить подарки и поздравления. В приюте «Асылташ» дети изготовили глиняные подсвечники в гончарной мастерской, которую мы с предпринимателями там оборудовали. В школе №67 для особенных детей, где помогаем развивать рукоделия, соткали и сшили подушки, прихватки, фартуки», – говорит депутат.