Общество 6 января 2026 13:54

В Набережных Челнах в ночь на Рождество организуют работу общественного транспорта

Фото: Управление информационной политики и&nbsp;по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью Набережных Челнов

В связи с проведением праздничных богослужений в православных храмах Набережных Челнов в ночь на Рождество Христово будет организована работа общественного транспорта.

7 января транспорт выйдет на линии с 02:30 по следующим направлениям:

– по проспекту Чулман – от Свято-Вознесенского собора до остановки «Автостанция»;

– по проспекту Мира – от храма Рождества Христова до остановки «Автостанция»;

– по Московскому проспекту – от храма Воздвижения Креста Господня до остановки «Автостанция».

Кроме того, 6 января общественный транспорт в городе будет курсировать до 23:30.

#Рождество
