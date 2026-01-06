В Набережных Челнах в ночь на Рождество организуют работу общественного транспорта

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В связи с проведением праздничных богослужений в православных храмах Набережных Челнов в ночь на Рождество Христово будет организована работа общественного транспорта.

7 января транспорт выйдет на линии с 02:30 по следующим направлениям:

– по проспекту Чулман – от Свято-Вознесенского собора до остановки «Автостанция»;

– по проспекту Мира – от храма Рождества Христова до остановки «Автостанция»;

– по Московскому проспекту – от храма Воздвижения Креста Господня до остановки «Автостанция».

Кроме того, 6 января общественный транспорт в городе будет курсировать до 23:30.