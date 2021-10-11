В Набережных Челнах установлен временный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах установлен временный мемориал в память о погибших при крушении самолета L-410 под Мензелинском. Он появился на площади Азатлык возле администрации города. На нем установлена табличка с надписью «Мензелинск. 10. 10. 2021 г. Скорбим...».

«В Татарстане объявлен день траура. В Набережных Челнах приспущены флаги и отменены все развлекательные программы. Уже вчера после обеда к мемориалу люди несли цветы. Также сегодня возложат цветы руководство города — заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина и руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Автограда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тела погибших в авиакатастрофе начнут выдавать 11 октября в Набережных Челнах.