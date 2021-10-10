Тела погибших при авиакатастрофе начнут выдавать 11 октября в Набережных Челнах

Тела 16 погибших при авиакатастрофе в Мензелинске начнут выдавать 11 октября. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан — начальник Управления по работе с территориями Президента РТ Ильнур Гарипов.

Гарипов сообщил, что тела погибших доставлены в Набережные Челны, в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи. С родственниками погибших организована работа психологов. Также в Набережных Челнах в гостинице «Татарстан» забронированы места для размещения родных.

«Мы будем предлагать сейчас родственникам переехать организованно в Набережные Челны — вместе с психологами в гостиницу „Татарстан“. Завтра с утра, обещают эксперты, тела будут передаваться родственникам», — сообщил Ильнур Гарипов.

«В результате происшествия 16 погибших и шесть пострадавших. Пострадавшие доставлены в больницу — в БСМП и еще один — в Республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, эксперты», — добавил он.