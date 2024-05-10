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В Набережных Челнах суд запретил продажу табачной продукции вблизи школы
В Набережных Челнах суд запретил продажу табачных изделий в магазине «Русалко», расположенном возле образовательного учреждения. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
«Суд признал действия ООО «РУСАЛКО 2» противоправными и обязал прекратить деятельность по продаже табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательного учреждения», – указано в сообщении.
Решение суда вступило в законную силу.
В январе 2024 года Депутаты Государственной Думы от Татарстана Руслан Гаджиев, Айдар Метшин и Айрат Фаррахов, а также ряд других парламентариев, представителей партий «Единая Россия» и ЛДПР, внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания законопроект о запрете онлайн-продажи табака и никотинсодержащей продукции. Депутаты хотят внести изменения в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы предотвратить распространение в Сети предложений о розничной продаже табачной продукции.
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