В Набережных Челнах суд запретил продажу табачной продукции вблизи школы

В Набережных Челнах суд запретил продажу табачных изделий в магазине «Русалко», расположенном возле образовательного учреждения. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«Суд признал действия ООО «РУСАЛКО 2» противоправными и обязал прекратить деятельность по продаже табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательного учреждения», – указано в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.

В январе 2024 года Депутаты Государственной Думы от Татарстана Руслан Гаджиев, Айдар Метшин и Айрат Фаррахов, а также ряд других парламентариев, представителей партий «Единая Россия» и ЛДПР, внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания законопроект о запрете онлайн-продажи табака и никотинсодержащей продукции. Депутаты хотят внести изменения в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы предотвратить распространение в Сети предложений о розничной продаже табачной продукции.