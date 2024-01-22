Депутаты Госдумы от Татарстана предложили запретить онлайн-торговлю табаком

Депутаты Государственной Думы от Татарстана Руслан Гаджиев, Айдар Метшин и Айрат Фаррахов, а также ряд других парламентариев, представителей партий «Единая Россия» и ЛДПР, внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания законопроект о запрете онлайн-продажи табака и никотинсодержащей продукции. Документ размещен в базе данных ГД.

В пояснительной записке к документу констатируется, что «интернет-сайты, социальные сети и сервисы обмена мгновенными сообщениями стали одним из крупнейших и быстро растущих каналов распространения контрафактной и контрабандной табачной и никотинсодержащей продукции по низким ценам», несмотря на прямой запрет дистанционной торговли этими товарами.

В связи с этим депутаты хотят внести изменения в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы предотвратить распространение в Сети предложений о розничной продаже табачной продукции.

По словам Айдара Метшина, сейчас процесс блокировки таких сайтов занимает от 60 дней до полугода. В случае же принятия новеллы их можно будет блокировать в досудебном порядке. Это предполагается делать на основании данных единого реестра запрещенных интернет-ресурсов, который ведет Роскомнадзор.

«<…> данные нормы показали свою эффективность в пресечении и предотвращении запрещенного к продаже через маркетплейсы спиртного. Предлагаемый нами проект федерального закона позволит значительно быстрее устранить из общедоступного информационного пространства данные, запрещенные к распространению», — подчеркнул Айдар Метшин в беседе с «Парламентской газетой».

«Хотим мы или не хотим, сегодня поведенческие привычки определяют ожидаемую продолжительность жизни, качество жизни людей. В первую очередь это алкоголь, неправильное питание… ну и табак, конечно же, сегодня требует регулирования», — заметил в свою очередь Айрат Фаррахов.