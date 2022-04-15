В Набережных Челнах стартовал концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию»

В Набережных Челнах на площади перед Органным залом стартовал трехчасовой концерт музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». До 5 мая мероприятие пройдет в 30 городах России.

На концерте выступят заслуженный артист РФ, музыкант, автор песен, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, российский певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и челнинская кавер-группа «Веретено».

Кульминацией музыкальной программы концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец». По мнению организаторов проекта, это объединяющее событие во имя дружбы, помощи и милосердия станет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать введенные ранее ограничительные меры.