«Герои навсегда»: в Набережных Челнах состоялась передача орденов Мужества

В Набережных Челнах состоялась передача орденов Мужества. Девяти семьям военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, награды вручил мэр Наиль Магдеев.

По словам родных, мужчины приняли решение защитить Родину, когда это потребовалось. Бойцы были удостоены наград за отвагу и героизм.

«Когда была мобилизация, когда получил повестку, он сказал: „Кто же, если не я?“. Сказал: „Я вернусь. Ты не переживай“. Я ждала и верила, но получилось так», — говорит Наталья Романова, жена погибшего военнослужащего

«Он нам ничего не говорил. Ушел. Записался. Потом только сказал, когда уезжать. Он был мужественный тоже, мужественный. Очень отзывчивый. Всегда помогал всем», — поделилась мама погибшего военнослужащего Фания Сергина.

По словам родных погибших военнослужащих, они навсегда останутся для них героями.

«Он мне сегодня приснился во сне. Тоже стоял в военной форме, говорит: „Ты мною гордишься? Я молодец“, то есть даже там на небесах хочет, чтобы их восхваляли, чтобы мы ими гордились. В свою очередь, могу сказать, что мы папу очень любим, гордимся папой», — рассказала жена погибшего военнослужащего Эльвина Хазипова.

«Для меня он герой. Вот и все. Больше слов я не найду. Для меня он героем был. Он всегда песни такие военные пел, никого не боялся. Он в милиции работал экспертом-криминалистом», — поделилась воспоминаниями мама погибшего военнослужащего Вера Зайнуллина.

«Были моменты, когда он разговаривает со мной по телефону, а ребята рядом и говорят: „У нас вот такой вот капитан. У нас вот такой командир. Мы с ним не боимся!“. А у него специалиность — разведка, спецназ, корректировщик огня», — поделилась Ольга Простатова, мама погибшего военнослужащего.

Из Челнов в зону проведения СВО отправились более 2 тыс. военнослужащих. Градоначальник рассказал о поддержке бойцов.

«Завтра я буду в военном госпитале имени Бурденко для того, чтобы еще раз увидеть наших бойцов, поддержать их и морально, и материально с группой глав городов и районов», — сказал руководитель города Наиль Магдеев.

Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.