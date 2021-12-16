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Ру Тат
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Общество
16 декабря 2021  14:08
Эльза Кузнецова

В Набережных Челнах состоится открытие сразу трех елок

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Сегодня, 16 декабря, в Набережных Челнах состоится открытие сразу трех елок — на площади перед ДК «Энергетик», в микрорайоне Бумажников в поселке ЗЯБ и на Шишкинском бульваре.

В микрорайоне Бумажников главный символ предстоящего праздника зажжется новогодними огнями в 16.00, а на двух остальных площадках — в 18.00. 

Уже завтра, 17 декабря, челнинцев приглашают на открытие центральной елки на площади Азатлык. Праздничную программу «Волшебный карнавал» откроет маскарадное шествие, в котором примут участие сказочные персонажи. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 декабря в Замелекесье Набережных Челнов запустили «Трамвай желаний».

#Набережные Челны
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