Сегодня, 16 декабря, в Набережных Челнах состоится открытие сразу трех елок — на площади перед ДК «Энергетик», в микрорайоне Бумажников в поселке ЗЯБ и на Шишкинском бульваре.

В микрорайоне Бумажников главный символ предстоящего праздника зажжется новогодними огнями в 16.00, а на двух остальных площадках — в 18.00.

Уже завтра, 17 декабря, челнинцев приглашают на открытие центральной елки на площади Азатлык. Праздничную программу «Волшебный карнавал» откроет маскарадное шествие, в котором примут участие сказочные персонажи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 декабря в Замелекесье Набережных Челнов запустили «Трамвай желаний».