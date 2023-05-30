В Набережных Челнах состоится городской фестиваль цветов «Акварель-2023»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах с 1 июня стартует прием заявок на конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению «Акварель-2023». По традиции сам фестиваль проводится 30 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

До конца августа будут проведены различные конкурсы по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территории города – «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Цветочная колонна или арка», «Маскарадный костюм», «Вертикальный огород», «Зеленая стена», «Королева цветов».

Конкурсы «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов» посвящены Году педагога и наставника, объявленном в 2023-м Президентом РФ Владимиром Путиным, а также Году национальных культур и традиций, который по указу Раиса РТ Рустама Минниханова проходит в Республике Татарстан.

Всем победителям по традиции вручат дипломы и призы.

Для участия в конкурсах принимаются индивидуальные и коллективные заявки от организаций, индивидуальных предпринимателей, а также жителей города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах завершается санитарно-экологический двухмесячник, который проходит по Татарстану с 1 апреля по 31 мая. За это время в Автограде проведено 13 средников и 6 субботников, высажено 5 тыс. деревьев.