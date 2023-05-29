«Можно ходить в белых носках»: Магдеев похвалил челнинский завод за образцовый порядок

В Набережных Челнах завершается санитарно-экологический двухмесячник, который проходит по Татарстану с 1 апреля по 31 мая. За это время в Автограде проведено 13 средников 6 субботников. Итоги на аппаратном совещании подвел первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В течение двух месяцев в Набережных Челнах прошли различные экологические акции, например «Сад памяти», в рамках которого были высажены деревья на бульваре Галиаскара Камала. Всего в Автограде высажено 5 482 саженца, ликвидировано 27 свалок.

Мэр Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, отметил, что город сегодня находится в хорошем санитарном состоянии, но расслабляться нельзя.

«Двухмесячник завершится, но повседневная работа по содержанию городских территорий должна быть продолжена. Наступил летний, теплый период, поэтому основную работу по уборке территорий и вывозу мусора мы благодаря усилиям всех горожан, предприятий, организаций и учреждений должны достойно выполнить», — сказал Наиль Магдеев.

Градоначальник поручил обращаться к руководителям предприятий и организаций различных форм собственности, у них тоже есть территории, которые можно благоустроить. За образец, по его словам, можно взять предприятие «ТЭМПО».

«В дни субботников мы туда заезжали, там не просто порядок на предприятии, там идеальный порядок. Уже до начала субботника, за две недели, все было вычищено, вымыто. Деревья побелили, бордюры покрасили, по территории завода можно было ходить в белых носках», — отметил Магдеев.

В городе функционирует семь заводов, трудится более 6 тыс. человек. Каждую субботу на уборку территорий выходит директор завода, аппарат управления и все, кто не занят производственным циклом, добавил руководитель города.

«Там не просто порядок, там идеальный порядок. Про другие крупные заводы, никого не буду обижать, этого сказать нельзя. Многим до такого порядка еще очень далеко. Одному заместителю генерального директора крупного предприятия позвонил, говорю, съездите, посмотрите, за образец можно это предприятие взять», — посоветовал он.

Магдеев призвал Илью Зуева почаще заглядывать на территории предприятий, за «проходную», и подсказывать коллегам, как привести заводской двор в порядок.

«Это тоже нужно, Илья Сергеевич, мониторить, заходить, не стесняться. Подсказывать коллегам. Нам всем нравится чистота, порядок, высаженные цветы, ухоженность, освещение. Приятно же?» — обратился он к Зуеву.

Также глава города призвал челнинцев делать фото и видео недочетов в уборке города.

«Сейчас у всех хорошие телефоны. Можно сделать пару кадров. А коммунальные службы должны реагировать. Ничего страшного нет в том, чтобы убраться там, куда до этого руки не дошли. Если неравнодушных граждан будет побольше, то и чистоты будет больше», — заключил Магдеев.