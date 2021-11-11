В Набережных Челнах после осложнений от коронавируса скончался адвокат

Сегодня в Набережных Челнах сотрудники городской коллегии адвокатов №5 проводили в последний путь своего коллегу Марса Юсупова. Он умер в возрасте 54 лет от коронавирусной инфекции, пишут «Челнинские известия».

Болезнь протекала тяжело, из инфекционной больницы Юсупова доставили в отделение реанимации БСМП. В какой-то момент пациент почувствовал себя лучше, и его перевели в отделение кардиологии. Однако состояние больного внезапно ухудшилось, и сегодня ночью он умер.

Марс Юсупов — уроженец Актанышского района, окончил Волгоградскую следственную школу. В Набережные Челны приехал в 90-х годах. До адвокатуры работал в следственном отделе подразделения МВД, затем в должности руководителя возглавлял Закамскую региональную коллегию.

Похоронили Марса Юсупова на городском кладбище рядом с сыном, который в 2013 году умер в больнице от пневмонии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сентябре этого года в реанимации БСМП Набережных Челнов скончался 37-летний адвокат Руслан Шайхутдинов.