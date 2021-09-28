В реанимации БСМП Челнов скончался 37-летний адвокат Руслан Шайхутдинов

В Набережных Челнах на 38-м году жизни скончался известный в городе адвокат Руслан Шайхутдинов. Он работал следователем в следственном отделе Челнов, а потом решил заняться адвокатской практикой и открыл свой офис, пишут «Челнинские известия».

Коллеги юриста рассказали, что около полугода назад он серьезно занялся своим здоровьем и достаточно резко сбросил лишний вес. В сентябре адвокат заболел и был госпитализирован в один из челнинских ковидных госпиталей. Когда состояние здоровья пациента ухудшилось, его перевели в отделение реанимации БСМП. Врачи боролись за жизнь Шайхутдинова, но их усилия оказались тщетными.

В настоящее время в тяжелом состоянии в ковид-госпитале находится и мать Руслана Шайхутдинова. Родные решили пока не сообщать ей о смерти сына, чтобы у нее были силы бороться за свое выздоровление.

Похоронили Руслана Шайхутдинова в деревне — на родине родителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах отменены все массовые мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.