В Набережных Челнах семье участника СВО передали мотоцикл для отправки на передовую

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах возле здания мэрии передали очередную шефскую помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Супруге бойца с позывным Лемур вручили мотоцикл, который будет отправлен на передовую.

С просьбой о помощи женщина ранее обратилась в приемную мэрии через интернет.

«Я написала письмо через интернет. Мне ответили, что все хорошо, помогут. И вот результат. Я, если честно, не ожидала, что помогут. Большая благодарность», – рассказала супруга военнослужащего Гульнара.

Ее муж подписал контракт и уже около полутора лет находится в зоне проведения специальной военной операции.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В покупке мотоцикла приняли участие сотрудники Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина. Как отметил заместитель главного врача учреждения Ринат Гареев, коллектив медучреждения не впервые оказывает помощь бойцам.

«БСМП уже неоднократно оказывает помощь участникам СВО. За два года мы направляем уже третий мотоцикл в зону СВО бойцам. Также передавалась гуманитарная помощь в виде медикаментов, перевязочного материала и других медицинских изделий», – сообщил Гареев.

По его словам, сотрудники учреждения поддерживают постоянную связь с военнослужащими, а некоторые медработники участвуют в специальной военной операции по медицинской линии.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Кроме мотоцикла для бойцов были подготовлены легковой прицеп, бензиновый генератор и бензопилы. Формирование груза прошло при содействии депутатов городского совета Артема Капустина и Евгения Михайлова.

«Был приобретен легковой прицеп. Мы изучили запрос и подобрали нужную модель. Стараемся регулярно участвовать в отправке шефской помощи в зону СВО, поддерживаем связь с семьями бойцов и волонтерскими организациями», – отметил Капустин.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что помощь военнослужащим продолжают оказывать различные организации города, в том числе бюджетные учреждения.

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует вновь посетить военнослужащих и отправиться в зону специальной военной операции.

«Буквально через неделю я собираюсь ехать к нашим десантникам. Все наши парни там. Ваш супруг – настоящий герой, который в трудное для страны время пошел защищать нашу страну», – сказал Магдеев, обращаясь к супруге бойца.

В мэрии отметили, что город продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям, направляя на передовую необходимую технику и гуманитарную помощь.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.