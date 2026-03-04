«Поездки на СВО занимают не меньше 10 дней»: челнинец получил медаль «Волонтеру России»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах медалью «Волонтеру России» награжден Рауф Низаметдинов за активное участие в жизни воздушно-десантных войск и значимую помощь в обеспечении материальными средствами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Мэр города Наиль Магдеев передал награду Рауфу Низаметдинову, отметив, что для него, как и для всех активистов, поддерживающих участников СВО, это особое событие. «Бывая там, понимаешь, насколько ваша помощь и поддержка, уважаемые наши коллеги, соратники, единомышленники, все слова к вам подходят, насколько ваша помощь нужна и важна», – сказал градоначальник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтерской деятельностью Рауф Низаметдинов занимается с 2022 года. За это время он совершил более 30 поездок в зону проведения СВО, доставляя грузы с шефской помощью в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую область.

«Поездки занимают не меньше 10 дней в зоне СВО. Бывает и две недели. Я уж не знаю, сколько она там переживает, но молодец. Спасибо, конечно, моей семье за терпение, моей любимой жене за терпение. Потому что это надо все. Я понимаю ее прекрасно. Это столько волнений, как говорится, потому что мы уезжаем», – отметил Рауф Низаметдинов.

Супруга волонтера Лариса признается, что в первое время было непросто и волнительно. «Тогда еще, когда они заезжали за ленточку, невозможно было разговаривать по телефону, и о человеке почти трое суток не знала, что с ним, пока он не выйдет за пределы ленточки», – рассказала она.

Лариса Низаметдинова гордится мужем и поддерживает его деятельность: собирает вещи, готовит к поездкам. Рауф Низаметдинов отмечает, что для него лучшая награда – это любовь и поддержка супруги.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

